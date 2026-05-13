هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب قضاء خانقين في محافظة ديالى

شفق نيوز - بغداد / ديالى

أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، أن مراصدها سجلت قبل ظهر اليوم الأربعاء،حدوث هزة أرضية بلغت قوتها (3,9) درجات على مقياس ريختر في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، أن الهزة تبعد حوالي (20) كم شمال شرق القضاء، مشيرة إلى أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من موقع حدوثها بشكل خفيف.

هذا ولم ترد معلومات تشير إلى ما إذا كان هناك اصابات بشرية أو خسائر مادية جراء هذه الهزة الأرضية حتى وقت إعداد هذا الخبر.