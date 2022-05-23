صور.. تسجيل مئات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية في العراق

شفق نيوز/ استقبلت المستشفيات العراقية، صباح الإثنين، مئات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد منذ فجر اليوم.

واكتظت مستشفيات العاصمة بغداد بعشرات حالات الاختناق، في وقت انتشرت فيه فرق الانقاذ لمديرية الدفاع المدني بشوارع العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية دفاع مدني بغداد متمثلة بمفارز الانعاش باشرت جولاتها في الشوارع العامة والمناطق السكنية والأسواق والأماكن الأخرى التي يرتادها المواطنون وحسب توجيهات المقر العام لغرض تقديم خدمات الانعاش للمواطنين تزامناً مع العاصمة الترابية".

الى ذلك، أبلغ مصدر طبي في النجف وكالة شفق نيوز، أن "المحافظة سجلت ما يقارب 160 حالة اختناق وهي حصيلة اولية".

وقال المصدر، إن "3 مستشفيات من اصل 9 في المحافظة استقبلت قرابة 160 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية".

وأضاف، أن "العدد ربما يتجاوز الـ400 حالة اختناق في المحافظة في حال اكتملت الاحصائية للمستشفيات التسع في المحافظة".

وفيما سجلت صحة كربلاء، 156 حالة اختناق، استقبلت مستشفيات الانبار، ما يقارب 50 حالة اختناق.

وقال مصدر طبي في الانبار لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى الفلوجة للنسائية والاطفال التعليمي استقبل 5 حالات اختناق، في حين استقبل مستشفى العامرية العام حالتي اختناق".

وسجلت مستشفى هيت العام 13 حالة اختناق وفقا للمصدر ذاته.

كما استقبلت مستشفى الرمادي للنسائية والاطفال التعليمي 3 حالات اختناق، في وقت سجلت فيه مستشفى الرمادي التعليمي حالة اختناق واحدة، ومستشفى الفلوجة التعليمي 23 حالة اختناق.