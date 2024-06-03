أكثر من 5 آلاف حالة طلاق خلال شهر واحد في العراق (جداول)

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى في العراق، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة طلاق خلال شهر نيسان الماضي في البلاد غالبيتها بالعاصمة بغداد .

وأصدر مجلس القضاء الاعلى، جدولا يظهر إحصائية عقود الزواج وحالات الطلاق لشهر نيسان الماضي.

وبحسب الجدول فقد كانت عدد عقود الزواج في العراق 19386 ، وتصديق عقود الزواج خارج المحكمة 2465، بينما كانت عدد حالات تصديق الطلاق خارج المحاكم 4177، والتفريق بحكم قضائي 1360 حالة.

وكانت غالبية حالات الزواج والطلاق في العاصمة بغداد، حيث بلغ عدد الزواج 6115 زيجة، بينما كانت عدد حالات الطلاق فيها، 1930 حالة.