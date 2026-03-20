تسجيل أغرب مخالفة مرورية في كركوك تتعلق بـ"حصان"

شفق نيوز- كركوك

أعلن المتحدث باسم مديرية مرور كركوك، العقيد عامر نريمان، يوم الجمعة، تسجيل واحدة من أغرب المخالفات المرورية، تمثلت بنقل حصان بطريقة غير قانونية وخطرة على الطريق العام.

وقال نريمان، لوكالة شفق نيوز، إن "إحدى الدوريات رصدت مركبة صالون تقوم بسحب حصان مربوط بمؤخرتها على أحد الطرق، في مشهد يُعد مخالفة صريحة لقانون المرور ويشكل خطراً على السلامة العامة".

وبيّن، أن "سائق المركبة أقر خلال استجوابه بأن الحصان ليس ملكه، وأنه اضطر لنقله بهذه الطريقة لعدم توفر وسيلة نقل مناسبة، معترفاً في الوقت نفسه بأن الأسلوب الذي اتبعه غير صحيح وغير ملائم".

وأضاف، أن السائق أكد أيضاً أن هذا التصرف قد يتسبب بحوادث مرورية، خاصة في حال فقدان السيطرة على الحيوان أثناء السير، أو انحرافه عن الطريق، مما قد يعرض مستخدمي الطريق للخطر.

وأشار نريمان إلى أن مفارز المرور اتخذت الإجراءات القانونية بحق السائق، مؤكداً أن "مثل هذه المخالفات، رغم غرابتها، تُعد خطرة للغاية وقد تؤدي إلى حوادث جسيمة، خصوصاً على الطرق الخارجية والرئيسية".

وأوضح أن نقل الحيوانات بهذه الطريقة لا يهدد السلامة المرورية فحسب، بل يُعد انتهاكاً لمبدأ الرفق بالحيوان، إذ يتطلب نقلها وسائل مخصصة وآمنة تضمن سلامتها وسلامة الآخرين.