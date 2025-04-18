تسجيل إصابتين جديدتين بالحمى النزفية في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس الحمى النزفية، بعد تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة تشهدها المحافظة خلال العام 2025.

وذكر مصدر طبي في الدائرة، لوكالة شفق نيوز، أن إحدى الحالتين تعود لمواطن من إحدى مناطق جنوب المحافظة، والأخرى موظف حكومي، وقد جرى نقلهما إلى مركز متخصص لتلقي العلاج بعد التأكد من إصابتهما.

وأضاف أنهما يرقدان الحياً في المستشفى لمتابعة حالتهما الصحية ومنع مخالطة المصابين من أقاربهم.

وأشار المصدر إلى أن الفرق الصحية بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب المخالطين، وتنفيذ حملات توعية وقائية في المنطقة التي ظهرت فيها الإصابة.

يُذكر أن الحمى النزفية تُعد من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تنتقل عبر القراد أو ملامسة دماء الحيوانات المصابة، وتؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

ودعت دائرة الصحة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتجنب الذبح العشوائي، مع التأكيد على ضرورة مراجعة أقرب مركز صحي عند ظهور أعراض الحمى.

وكان مصدر في دائرة صحة كركوك قد أبلغ وكالة شفق نيوز يوم أمس الخميس، بوفاة أول حالة مسجّلة للحمى النزفية في المحافظة، مبيناً أن "المريض عانى في البداية من ارتفاع حاد في درجة الحرارة، ومن صداع شديد مع آلام عضلية، قبل أن تتطوّر حالته إلى نزيف داخلي وخارجي ما دعا إلى نقله إلى قسم العناية المركزة".

وأضاف أن "جميع الجهود الطبية لم تنجح في إنقاذ حياته، ما يجعل هذه الحالة أولى الوفيات المسجّلة جراء فيروس حمى القرم–الكونغو (CCHF) في كركوك".

يُذكر أن الفيروس ينتقل بشكل رئيسي عبر لدغات القراد أو ملامسة دم وحيوانات مصابة، ويُصنَّف ضمن الأمراض ذات معدل الوفيات المرتفع الذي قد يصل إلى أكثر من 40% عند تأخر التشخيص أو نقص الدعم الطبي.