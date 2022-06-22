تسجيل إصابتين بـ"الكوليرا" في خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ديالى، اليوم الاربعاء، بتسجيل إصابتين بمرص "الكوليرا" في قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج فحص العينات المرسلة والمشتبه باصابتها بالكوليرا في مختبر فحص الامراض الوبائية في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، اكدت تسجيل إصابتين بالوباء لمريضين يرقدان في مستشفى خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة)".

واكد المصدر، "وجود العشرات من العينات المشتبه باصابتها بالكوليرا في المختبر المركزي لفحص الامراض الوبائية وبانتظار نتائجها النهائية من المختبرات المركزية العاصمة في بغداد".

وتشهد محافظة السليمانية تفشياً واسعاً لوباء الكوليرا، كما سجلت اربيل عاصمة اقليم كوردستان عدة إصابات بالمرض.