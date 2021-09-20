سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تسجيل إصابة جديدة بمرض "الحمى النزفية" جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-20T16:13:37+0000
تسجيل إصابة جديدة بمرض "الحمى النزفية" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الطب البيطري في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة جديدة بمرض "الحمى النزفية" في احدى مناطق جنوبي المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بتوجيه ومتابعة من مدير عام دائرة البيطرة ثامر الخفاجي واستناداً الى كتاب دائرة صحة ذي قار والذي يؤكد على اصابة شخص يبلغ من العمر ١٦ سنة في منطقة العبرات في ناحية الطار جنوبي محافظة ذي قار بمرض الحمى النزفية وبمتابعة المستشفى البيطري التعليمي في المحافظة تم اتخاذ إجراءات متعددة أبرزها تشكيل اربع فرق صحية بيطرية (فرقة من م.سوق الشيوخ وفرقة من م. كرمة بني سعيد وفرقة من م. كرمة حسن ورابعة من م. الطار )".

وأضاف، "كما تم التنسيق مع دائرة صحة ذي قار و زيارة المنطقة المصابة ورش الحضائر الخاصة بتربية الحيوانات ورش الحيوانات من الجاموس والابقار الموجودة في المنطقة وتغطيس الاغنام بالمبيد Deltics 5 بالاضافة الى رش بيت الشخص المصاب والبيوت المجاورة بدائرة قطرها ٥ كيلومتر فضلا عن عقد ندوة تعريفية للمرض بحضور عدد من المربين في المنطقة وشرح اسباب المرض وطرق انتقاله والوقاية منه ومراجعة اقرب مركز صحي عند الشعور بالاعراض السريرية للمرض".

وتابع، "تم توزيع منشور تعريفي بالمرض على اهالي المنطقة وقد تم اعداده وطبعه من قبل مسؤولة مستوصف كرمة حسن كوثر كاظم جبر، والتنسيق مع قيادة شرطة ذي قار لمنع دخول وخروج اللحوم الا بشهادة صحية بيطرية وبختم البيطرة،حيث سيتم اعادة رش المنطقة المصابة بعد اسبوعين بنفس المادة المبيدة للقراد".

من جانبه، انتقد مدير ناحية الطار عبد ضيدان الجابري، بيان دائرة الطب البيطري ودخول وخروج الفرق الصحية دون التنسيق مع إدارته.

وذكر ضيدان في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "المنطقة التي حصلت فيها الإصابة بالفيروس هي ذاتها المنطقة التي يسكن فيها كمواطن، لكنه يجهل الإجراءات التي أعلنت عن اتخاذها دائرة البيطرة في المحافظة ومتى تمت والكيفية التي حصلت بها".

واضاف أن " إدارة الناحية لا تعلم عن أي إجراء أو تنسيق تم اتخاذه بهذا الشأن، وأنه يدعو السلطات المعنية لتوضيح خطورة المرض أكثر بالتعاون مع إدارة الناحية".

related

ذي قار تتعرض لهجمة شرسة من "مرض خطير"

Date: 2021-07-08 16:02:00
ذي قار تتعرض لهجمة شرسة من "مرض خطير"

ذي قار تلجأ إلى الحجر لمواجهة فيروس "أشرس" من كورونا

Date: 2021-07-08 20:53:07
ذي قار تلجأ إلى الحجر لمواجهة فيروس "أشرس" من كورونا

صور .. نشوب حريق كبير في حديقة عامة جنوبي ذي قار

Date: 2021-07-30 16:45:04
صور .. نشوب حريق كبير في حديقة عامة جنوبي ذي قار

بعد عام من الفراغ.. تعيين قائممقام جديد لقضاء في ذي قار

Date: 2021-03-11 13:01:14
بعد عام من الفراغ.. تعيين قائممقام جديد لقضاء في ذي قار

ذي قار.. محتجون يصعّدون موقفهم ويعتزمون قطع عدة جسور

Date: 2021-06-22 20:38:16
ذي قار.. محتجون يصعّدون موقفهم ويعتزمون قطع عدة جسور

ذي قار تسجل محاولة انتحار فاشلة لفتاة وامرأة تحرق منزل طليقها

Date: 2021-04-15 11:46:13
ذي قار تسجل محاولة انتحار فاشلة لفتاة وامرأة تحرق منزل طليقها

بعد الجسرين.. محتجو الناصرية يغلقون دوائر حكومية

Date: 2021-06-01 08:14:47
بعد الجسرين.. محتجو الناصرية يغلقون دوائر حكومية

الصحة العراقية تحذر المواطنين من "فيروس قاتل"

Date: 2021-07-17 12:01:32
الصحة العراقية تحذر المواطنين من "فيروس قاتل"