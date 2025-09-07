تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في نينوى

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر في دائرة صحة نينوى، يوم الأحد، عن تسجيل إصابة بالحمى النزفية لحدث يبلغ من العمر 16 عاماً من سكان مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحالة كانت قد أُدخلت كمشتبه بها إلى مستشفى ابن سينا التعليمي بتاريخ 2 أيلول الجاري، حيث أُرسلت عينات الفحص إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد، وبعد صدور النتائج بتاريخ 7 أيلول، تبين أن الفحص إيجابي مؤكداً الإصابة".

وأضاف أن "المصاب أُحيل إلى مستشفى الشفاء في الموصل بتاريخ 7 أيلول الجاري لاستكمال العلاج، دون أن يحدد مهنته أو الطريقة التي انتقلت بها العدوى".