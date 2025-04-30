تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض الحمى النزفية في مدينة الموصل، لافتاً إلى أن المريضة تتلقى حالياً العلاج اللازم في مستشفى الشفاء.

وقال المصدر في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى الشفاء في الموصل استقبلت يوم الإثنين الماضي حالة مشتبه بإصابتها بالحمى النزفية، وتم على إثرها إرسال عينة من المصابة إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد".

وأضاف، أن "نتائج الفحص التي وردت اليوم الاربعاء أكدت إصابة المريضة بالحمى النزفية بشكل رسمي، وفق ما ورد من المختبر المركزي"، مشيراً إلى أن "المصابة من سكنة حي النهروان في قضاء الموصل وتبلغ من العمر 48 عاماً".

وأكد، المصدر أن "الحالة قيد المتابعة الطبية داخل المستشفى، ويتم التعامل معها وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة".

وتأتي هذه الحالة في وقت تواصل فيه الجهات الصحية متابعة المؤشرات الوبائية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار المرض.