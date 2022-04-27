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تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-27T16:44:46+0000
تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر في قسم الصحة العامة بدائرة صحة ذي قار، يوم الاربعاء، بتسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز "سجلنا اصابة جديدة بالحمى النزفية من اصل 7 حالات مشتبه بإصابتها، وبذلك بلغ العدد الكلي للمصابين 17 حالة".

وأشار الى ان "ثلاثة مصابين بالحمى النزفية فارقوا الحياة خلال اقل من شهرين".

وسجلت محافظة ذي قار يوم امس الثلاثاء، حالتين جديدتين مؤكدتين بمرض فيروس الحمى النزفية، وقال مدير قسم الصحة العامة في المحافظة حسين رياض لوكالة شفق نيوز، "سجلنا اصابتين جديدتين بمرض الحمى النزفية من اصل 6 حالات مشتبه بها في مناطق شمالي المحافظة".

وأضاف رياض أن "قسم الصحة العامة رفع اليوم، تقريراً يتضمن الاشتباه باصابة 7 حالات جديدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة".

وقبل يومين، أثبتت الفحوصات الطبية في ذي قار اصابة 3 اشخاص جدد بمرض الحمى النزفية، من اصل 5 فحوصات ارسلت للمختبرات العامة.

وسجل قسم الصحة العامة في ذي قار، قرابة 20 اصابة بمرض الحمى النزفية في المحافظة منذ مطلع العام الحالي.

كما سجلت محافظة النجف، في العشرين من الشهر ذاته، أول حالة وفاة مؤكدة مختبرياً بمرض الحمى النزفية.

و"الحمى النزفية" مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه.

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