تسجيل خامس إصابة بالحمى النزفية في ديالى

شفق نيوز- ديالى

كشف مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، يوم الإثنين، تسجيل خامس إصابة بالحمى النزفية في المحافظة، فيما أكد شمول مندلي بالحجر الوقائي ومنع حركة المواشي.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة ديالى سجلت حالة إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية لرجل في عقده السادس يعمل بمجال القصابة في قضاء مندلي شرقي المحافظة، وهي حالة الإصابة الخامسة في ديالى بعد تسجيل اصابات بمناطق العظيم والعبارة بني سعد الغالبية".

وأضاف مهدي أن "مناطق مندلي حاليا تم شمولها بالحجر الوقائي الذي يتضمن منع دخول المواشي اليها او خروجها منها"، مبينا أن"هناك مخاطر من ارتفاع معدل الإصابات أكثر من اقتراب موعد عيد الأضحى ونحر آلاف الأضاحي، مما يستدعي اتخاذ اجراءات وقائية عاجلة للتوعية بمخاطر المرض والحد من تسجيل إصابات اضافية".

وكان مصدر طبي أفاد يوم الجمعة الماضي بتسجيل 4 إصابات بالحمى النزفية في ديالى، فيما أشار المستشفى البيطري بالمحافظة الى اتخاذ اجراءات وقائية لقتل الوسط الناقل للمرض عبر المكافحة والتغطيس للمواشي.