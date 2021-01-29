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تسجيل حالتي وفاة "طبيعية" لمحكومين بالإعدام في سجن الناصرية المركزي

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-29T15:29:28+0000
تسجيل حالتي وفاة "طبيعية" لمحكومين بالإعدام في سجن الناصرية المركزي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل حالتي وفاة "طبيعية" في سجن الناصرية المركزي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مدانين اثنين محكومين بالإعدام توفيا داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) نتيجة إصابتهم بأمراض مستعصية".

وأضاف أن" النزيل الأول تولد 1992 من سكنة العاصمة بغداد ومحكوم وفق المادة 4 أرهاب، والثاني تولد 1984 من اهالي محافظة كربلاء ومحكوم وفق المادة المادة 406/ قتل".

وأشار إلى أن "الجهات المختصة نقلت جثتي السجينين إلى الطب العدلي تمهيدا لتسليمهما إلى ذويهما".

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