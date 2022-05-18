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تسجيل حالتي إصابة بالحمى النزفية في الديوانية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-18T13:19:40+0000
تسجيل حالتي إصابة بالحمى النزفية في الديوانية

شفق نيوز / أفاد مصدر طبي بمحافظة الديوانية، يوم الاربعاء، تسجيل حالتي إصابة بمرض الحمى النزفية في احدى قرى محافظة الديوانية، جنوبي العراق.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "احدى القرى في محافظة الديوانية، شهدت، اليوم، تسجيل حالتي إصابة لشخصين بمرض الحمى النزفية"، من دون توضيحات أكثر بشأن الحالتين ومدى تطور المرض لديهما.

وتشهد عدد من محافظات البلاد انتشاراً لمرض الحمى النزفية والتي سجلت فيها حالات وفاة لبعض المصابين الذين تطورت حالاتهم، فيما تعلن بعض المحافظات موقفاً شبه يومي للحالات لديها سواء بارتفاع عدد الإصابات أو تسجيل حالات إصابة جديدة أو الوفيات وكذلك الشفاء.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.

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