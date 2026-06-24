تسجيل حالتي انتحار لشاب وفتاة في بغداد وديالى.. والسلطات تفتح تحقيقاً

شفق نيوز - بغداد/ ديالى

أفاد مصدران أمنيان، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالتي انتحار لشاب وفتاة بأسلوب الشنق في محافظتي بغداد وديالى، وسط إجراءات تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادثتين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً، أقدم على الانتحار من خلال "شنق" نفسه بواسطة حبل معلّق على مصب ماء قرب سياج أحد الدور السكنية ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد، مبينا، أن خبير الأدلة وجه بفتح تحقيق لوجود شكوك بالحادثة.

وفي السياق، أقدمت فتاة من مواليد 2008، على الانتحار شنقاً بسبب ضغوط نفسية في مدينة جلولاء شمال شرقي ديالى.

وقال مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز، إن الفتاة طالبة في الصف الخامس إعدادي، وتعرضت لظروف اقتصادية صعبة نتيجة إصابة والدتها بمرض السرطان.

وأشار إلى أن أن الفتاة تم نقلها للمستشفى لكنها كانت متوفية، مؤكدة أن الجثة أحيلت إلى دائرة الطب العدلي وتم فتح تحقيق بالحادث.