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تسجيل حالتي اشتباه بمرض "كوي" في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-21T19:03:38+0000
تسجيل حالتي اشتباه بمرض "كوي" في ذي قار

شفق نيوز / أعلنت مديرية زراعة ذي قار، يوم الخميس، تسجيل حالتي اشتباه بإصابة سمكتين بمرض الغلاصم الفطري (كوي هيربس).

وذكر مدير زراعة المحافظة، صالح هادي لوكالة شفق نيوز، أن "إدارته استنفرت 19 فرقة من كوادرها الزراعية لمراقبة مرض كوي هيربس الذي انتشر مؤخرا في عدد من المحافظات المجاورة".

وأوضح هادي، أن "الفرق الزراعية أجرت زيارات ميدانية اليوم وشخصت إصابة سمكتين فقط في قفصين على نهر الفرات شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف أن "الفرق الزراعية لم تتمكن من الوصول إلى مناطق جنوبي محافظة ذي قار، بسبب النزاعات العشائرية الجارية في قضاء سوق الشيوخ والمناطق التابعة له".

وكان مربو الأسماك في محافظة بابل، قد كشفوا في وقت سابق، عن نفوق آلاف الأطنان من السمك مجدداً بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها في العام 2018 بسبب مرض وبائي.

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