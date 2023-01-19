تسجيل حالة وفاة وعشرات الاصابات جراء تدافع الجماهير الرياضية في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، أن شخصاً على الأقل لقي حتفه فيما أُصيب العشرات جراء التدافع الذي حصل بين الجماهير الرياضية المحتشدة قرب ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصا توفي فيما أُصيب 60 آخرون بجروح جراء التدافع الذي حصل قرب الملعب بين حشود الجماهير التي تُقدر بالآلاف من الذي يسعون لحضور مباراة نهائي خليجي 25 بين المنتخب العراقي ونظيره العماني.

وأشار إلى، فتح بوابات ملعب جذع النخلة أمام الجماهير التي تمتلك تذاكر الدخول فقط.

وكان رئيس اللجنة الامنية الخاصة ببطولة الخليج العربي بنسختها 25 غالب الزاملي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، عن وضع خطة محكمة للسيطرة على تدفق الجمهور، مشيرا الى تخصيص البوابة رقم 3 للجماهير العمانية مع تأمين باصات تقلهم داخل الملعب، فيما وصف الإقبال الجماهيري بأنه "مهول بشكل لايصدق".