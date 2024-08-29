تسجيل حالة وفاة جديدة بالحمى النزفية لامرأة في نينوى

شفق نيوز/ سجلت مديرية صحة نينوى، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة لامرأة مصابة بالحمى النزفية من أهالي حي النمرود في المحافظة.

وقال مصدر في صحة نينوى لوكالة "شفق نيوز، إن "امرأة بعمر 32 عاماً توفيت جراء اصابتها بالحمى النزفية، وهي من اهالي ناحية النمرود (جنوب شرق الموصل)".

وأوضح المصدر بأن المتوفاة "ربة بيت ظهرت عليها الأعراض في يوم 17 آب/أغسطس الجاري، ثم دخلت مستشفي ابن سينا في الـ26 من الشهر نفسه، وقد أُحيلت الى مستشفى الشفاء التي توفيت فيها".