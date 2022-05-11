تسجيل حالة وفاة جديدة بالحمى النزفية في بابل

شفق نيوز/ سجلت محافظة بابل حالة وفاة هي الثانية من نوعها بالحمى النزفية.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن الحالة سجلت لامرأة في الأربعينيات من العمر في منطقة الغزالي التابعة لناحية الحمزة الغربي.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، أن آخر إحصائية رسمية من الوزارة، تؤكد بلوغ عدد الإصابات 55 إصابة و12 حالة وفاة، موضحا أن محافظة ذي قار جنوبي البلاد سجلت لوحدها أكثر من نصف عدد الحالات بواقع 29 إصابة.

وتنتقل الحمى النزفية الفيروسية عادة من الحيوانات المصابة للبشر، عبر الدماء الملوثة واللحوم، وبسبب غياب الرقابة وضعف الاحترازات الصحية والضوابط الوقائية في عمل الملاحم، وذبح الحيوانات المريضة دون فحص ورقابة، ينتشر المرض بشكل أوسع نطاقا.