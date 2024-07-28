تسجيل حالة "اشتباه" بالحمى النزفية في نينوى بعد تشخيص 12 حالة مؤكدة هذا العام

شفق نيوز/ افاد مصدر في دائرة صحة نينوى، يوم الاحد، ان الصحة سجلت حالة اشتباه بالحمى النزفية لشاب، فيما بلغت حالات الاصابة في المحافظة 12 حالة منذ مطلع العام الحالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صحة نينوى سجلت حالة اشتباه الإصابة بالحمى النزفية لشاب بعمر 20 عاماً من اهالي ناحية العياضية (غرب الموصل) وهو يتلقى العلاج حاليا في مستشفى الشفاء بالموصل".

وأكد المصدر أن صحة نينوى "تنتظر تأكيد النتائج المختبرية من قبل الصحة العامة في بغداد لتؤكد الاصابة من عدمها"، لافتاً إلى أن "الشاب المشتبه بإصابته كان قد ذبح دابة يعتقد انها مصابة قبل أيام".

وعن الارقام التي سجلتها نينوى والإصابات المؤكدة بالحمى النزفية قال المصدر إن "صحة نينوى سجلت حتى يومنا هذا باستثناء الشاب المشتبه به 12 حالة اصابة منذ مطلع هذا العام من بينهم حالتا وفاة".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.