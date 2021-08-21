تسجيل حالات غش بامتحان اللغة العربية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية التربية في ذي قار، يوم السبت، عن تسجيل حالات من الغش في امتحان اللغة العربية في المحافظة.

وذكر مدير عام التربية، رياض العمري لوكالة شفق نيوز، أن "اللجان المنتشرة في المراكز الامتحانية في مناطق المحافظة كافة، سجلت 11 حالة غش بامتحان مادة اللغة العربية، بواسطة الأجهزة الإلكترونية".

وبين، أن "المديرية استخدمت أجهزة التشويش في كشف حالات الغش"، داعيا الطلبة إلى "الاعتماد على معلوماتهم، دون اللجوء إلى هذه الطريقة التي قد تؤدي بالطالب إلى رسوبه بالامتحان".

من جانبه، أكد مدير عام تربية المثنى، سعد الريشاوي، لوكالة شفق نيوز، عدم تسجيل أي حالة غش مع بدء الامتحانات النهائية لطلبة السادس الإعدادي بيومها الأول، مبينا أن مديريته استخدمت أجهزة تشويش تسلمتها من وزارة التربية في وقت سابق.

وتوجه صباح اليوم 483 الفا 239 طالبا وطالبة ببغداد والمحافظات، لاداء الامتحانات الوزارية للمرحلة الاعدادية بصفوفها المنتهية في دورها الاول للعام الدراسي (2020 - 2021).