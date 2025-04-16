تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بحمى "القرم" في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة صحة كركوك، اليوم الأربعاء، بتسجيل ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس الحمى النزفية (حمى القرم–الكونغو النزفية) في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الحالة الجديدة تم تسجيلها في ناحية تازة خورماتو جنوبي كركوك، وتعود لمواطن يعمل في مجال الذبح أو يتعامل بشكل مباشر مع المواشي، مرجّحاً أن تكون الإصابة ناتجة عن الاحتكاك المباشر بحيوانات مصابة أو عن طريق لدغة حشرة القراد.

وأضاف المصدر، أن المصاب نُقل إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، في حين باشرت الفرق الصحية بإجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين، واتخذت التدابير الوقائية اللازمة في المنطقة لمنع انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن كركوك كانت قد سجّلت أول إصابة بالحمى النزفية يوم أمس الثلاثاء في قضاء داقوق.