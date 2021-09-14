تسجيل ثاني إصابة بالحمى النزفية في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في نينوى، يوم الثلاثاء، بتسجيل ثاني إصابة بمرض الحمى النزفية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه "تم تسجيل حالة يرجح انها اصابة بالحمى النزفية لرجل متوسط العمر يعمل في مجال تسمين العجول بقضاء الحمدانية الواقع شرق مدينة الموصل".

واضاف ان "الرجل محجور حالياً في إحدى مستشفيات مدينة الموصل لحين التأكد من حالته".

ويوم امس الأول الاحد، أفاد مسؤول طبي بوفاة شخص يعمل جزارا في مدينة الموصل جراء إصابته بمرض "الحمى النزفية".

وقال مدير مستشفى الطب البيطري عدي العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "الشخص المصاب بالحمى النزفية قد توفي، مشيرا إلى فرض الحجر الصحي على عدد من الأشخاص الملامسين للمتوفي في أحدى المستشفيات".

وأضاف "قمنا بتعفير سوق اللحم في رأس الجادة بالجانب الايمن من مدينة الموصل لان الجزار يعمل هناك، ونأمل ألّا نسجل إصابات جديدة".