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تسجيل اول إصابة بالحمى النزفية في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-12T17:16:13+0000
تسجيل اول إصابة بالحمى النزفية في ديالى

شفق نيوز/ أفادت مديرة المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الاحد، بتسجيل اول إصابة بالحمى النزفية في اطراف ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة.

وقالت ابتسام علي جاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى سجلت اول إصابة بالحمى النزفية لرجل يبلغ من العمر 42 عاما في قرية السعادة في اطراف ناحية بني سعد، (20 كم جنوب غرب بعقوبة)"، مؤكدة أن "فريقا مشتركا من الصحة والبيطرة توجه الى موقع الإصابة واتخذ الإجراءات الصحية بحق المصاب والإجراءات البيطرية الوقائية في مكان الإصابة الى جانب محاضرة توعوية لتفادي الإصابة بالمرض".

 وأشارت جاسم الى "الزام  عائلة المصاب على اتخاذ إجراءات وقائية، تشمل العزل وعدم التلامس والاقتراب لتفادي الإصابة بالمرض". 

وفي الشأن، ذكر مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "الرجل المصاب، يعمل عامل بناء، ويرقد الآن في مدينة الطب ببغداد بعدما كان في مستشفى بعقوبة، موضحاً كون سكنه قرب الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى وبغداد من جهة ناحية بني سعد".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط مع الماشية، أو عن طريق جزر المواشي المصابة بالمرض.

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