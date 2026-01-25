تستمر لـ3 أيام .. العراق على موعد مع حالة جوية ممطرة

شفق نيوز - بغداد

توقع قسم التنبؤ في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأحد، أن تتأثر البلاد بحالة جوية جديدة تتساقط معها الأمطار في مناطق الشمال والوسط والجنوب.

وأشار تقرير لحالة الطقس صادر عن القسم اليوم، إلى انزياح تدريجي للغيوم الماطرة عن أجواء مدن جنوب البلاد، مع تراجع واضح في كثافة السحب الرعدية، يشير إلى أنتهاء الحالة الممطرة الحالية خلال ساعات ظهر هذا اليوم الأحد في عموم المناطق الجنوبية، يليها استقرار نسبيّ في الأجواء خلال بقية النهار والمساء.

وذكر التقرير أيضا أن نماذج الطقس تشير إلى تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة جديدة ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر لغاية صباح الخميس ناتجة عن اندفاع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة من جهة البحر المتوسط، تتركز على شمال البلاد مع بعض الغزارة تليها مدن الجنوب وأجزاء من المنطقة الوسطى.