تستغرق عاماً لإصدارها.. دعوات في نينوى لإنهاء مشكلة البطاقة الوقودية

شفق نيوز/ دعت رابطة القطاع النفطي في نينوى، يوم الأحد، وزارة النفط إلى إنهاء مشكلة البطاقات الوقودية والتي يتأخر إصدارها أكثر من عام.

وقال رئيس الرابطة فيصل حسين العكيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية مطالبة بالإسراع في إصدار البطاقات الوقودية الخاصة بالبنزين أو إلغائها".

وأضاف "شركة توزيع المنتجات النفطية تتحمل مسؤولية الخطأ الحاصل في إصدار البطاقة الوقودية"، مشدداً على أنه "من غير المقبول أن يتم التجربة بآليات جديدة لمنح البطاقة الوقودية في نينوى والتأخر بإصدارها لأشهر طويلة ولفترات تزيد عن السنة".

وأشار إلى أن "المواطن لا يمكن أن يتحمل أخطاء الجهات الحكومية في إصدار البطاقات الوقودية"، داعيا وزارة النفط إلى "إلغائها أن لم تكن قادرة على إصدار تلك البطاقات بسرعة".

ولفت العكيدي إلى أن "التأخير في إصدار بطاقات البنزين (الكوبونات) خلق أزمة في نينوى، كما أدى إلى ارتفاع تكلفة صدور البطاقة من ستة آلاف دينار إلى 35 ألف دينار، وظهرت شبهات فساد جديدة في هذا الملف".