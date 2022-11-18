"تسبقها رياح باردة".. توقعات بموجة مطرية نهاية الأسبوع المقبل تبلغ ذروتها الجمعة المقبلة

شفق نيوز / توقع راصد جوي، اليوم الجمعة، حصول حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل وتزداد يوم الجمعة المقبل.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز إن "البرد القادم إلى العراق خلال الأيام المقبلة ليس موجة برد، وانما رياح شمالية معتدلة السرعة تستمر في الأيام الثلاثة المقبلة، فيما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة.

وأضاف الزيادي؛ أن "الأجواء ستكون مشمسة ومستقرة خلال الايام الأربعة المقبلة"، مبينا أن "علينا الاستعداد لنهاية الأسبوع المقبل، حيث يتوقع حصول حالة مطرية في نهايته، ثم تتعمق الجمعة بمدن مختلفة من البلاد".