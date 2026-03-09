تسبب بحادث مروع.. اعتقال سائق شاحنة هارب في ديالى (صور)

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر في ديالى، يوم الاثنين، بأن قوة أمنية تمكنت من القبض على سائق شاحنة تسبب بحادث مروري مميت على طريق "بلدروز – مندلي" شرقي المحافظة، بعد ساعات من فراره من موقع الحادث.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث أسفر عن مصرع سائق سيارة أجرة (تكسي) في موقع الحادث، فيما أصيب ضابطان في الجيش العراقي برتبة عقيد، إضافة إلى منتسب أمني بجروح متفاوتة.

وأضاف أن سائق الشاحنة لاذ بالفرار عقب وقوع الحادث، قبل أن تنفذ القوات الأمنية عملية بحث وتعقب انتهت بإلقاء القبض عليه عند مدخل قضاء مندلي بعد ساعات من الحادث.

وأشار المصدر، إلى أن "المصابين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم توقيف السائق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".