تسببت بانهيارات جبلية.. بقعة عراقية تتحول إلى منطقة نشطة زلزالياً

شفق نيوز/ أعلن قسم الرصد الزلزالي في وزارة النقل، يوم الجمعة، أن الهزات التي سجلتها المراصد في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين طبيعية، وأن المراصد سجلت عام 2012 بقوة خمسة درجات.

وقال مدير قسم الرصد الزالي علي عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "النشاط الزلزالي في قضاء الشرقاط ومحطيها يأتي من نشاط الهزات الارضية الطبعية والتي تسجل بين فترة وأخرى، وأن المنطقة تعرضت الى هزتين خلال 24 ساعة".

وكانت الهزة الأولى في محافظة صلاح الدين، تبعد 30 كم عن قضاء الشرقاط بلغت قوتها 4.5 درجة، والهزة الثانية في تبعد 17 كم جنوباً، وبلغت قوتها 3.7 درجة وهي ضمن المعدل الطبيعي للهزات.

وأضاف عبد الخالق، أن "انهيارات حجرية عند سفوح جبال مكحول حدثت بسبب الهزه الارضية التي وقعت بفعل بقوة 4.5 في صلاح الدين، وكان مركزها يبعد 30 كم جنوب المحافظة، وهو أمر طبيعي لانها هزات وينجم عنها تساقط الاحجار من قمم الجبال".

وأكد أن "مثلث حلبجة وكلار وخانقين أصبح نشطاً بعد تسجيل هزة أرضية قوية في حلبجة ضمن إقليم كوردستان في العام 2017 حيث تسببت بتحرك الفوالق الأرضية وعند تحركها صارت المنطقة نشطة زلزالياً".

وتابع عبد الخالق: "مراصدنا تسجل يومياً ما بين هزة إلى سبع هزات تتراوح قوتها بين درجة إلى درجتين على مقياس ريختر، بالإضافة إلى تسجيل هزة أسبوعياً بمقدار ثلاث درجات مشعور بها ولكنها غير قوية ولا تسبب خسائر مادية".

وأشار إلى أن "العراق يقع ضمن الصفيحة العربية وهي تتلاقى مع الصفيحة التركية (الأناضولية) ومع الصفيحة الإيرانية ضمن المنطقة الحدودية بين الدول الثلاث، وتحديداً ضمن سلسلة جبال زاكروس في الجهة الشمالية الشرقية للعراق، وعند تحرك الفوالق الارضية التكتونية ضمن خط جبال زاكروس تصدم الصفيحة العراقية العربية بالصحيفتين الأناضولية والإيرانية فتحدث هزات أرضية".

وخلص إلى القول: "الصفيحة الأناضولية التركية باتت نشطة جداً ولهذا تحدث هزات أرضية قوية في تركيا ومنها ما جرى خلال اليومين الماضيين بحدوث هزات قوية".