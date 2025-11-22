تساؤلات وحيرة .. مصرف الرافدين يعلق جميع السلف والقروض ويستثني "ريادة"

شفق نيوز - بغداد

كشفت مصادر مطلعة، يوم السبت، أن مصرف الرافدين علق جميع السلف والقروض بإستثناء مبادرة "ريادة" التي تتبناها حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

وأوضحت المصادر في حديثها لوكالة شفق نيوز، أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يراجعون فروع المصرف يتفاجؤون في إبلاغهم بعدم وجود خطة ائتمانية لهذا العام الأمر الذي أدى إلى إيقاف القروض المتنوعة كافة بما فيها قروض البناء والترميم وشراء الوحدات السكنية ودار سكن.

وأضاف أن، المصرف لم يفعّل لغاية الآن أي برامج تمويلية بديلة مما أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب الاقتصار على مبادرة "ريادة" في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى القروض الإسكانية.

تساؤلات وحيرة

وتزايدت حيرة المواطنين العراقيين بشأن سياسات مصرف الحكومي بعد تكثيفه العمل على مشروع مبادرة "ريادة"، وضخ مبالغ مالية ضخمة بشكل يومي مقابل استمرار إيقاف السلف والقروض والتسهيلات المصرفية الأخرى منذ أشهر، وفقا للمصادر.

وأكد مواطنون لوكالة شفق نيوز، أن المصرف بات يقتصر في منح التمويلات على تلك المبادرة فقط، متسائلين عمّا إذا كان هذا التوجه يمثل مشروعا انتخابيا مستمرا، أم أنه يندرج ضمن شبهات هدر مالي، والتصرف بأموال المودعين دون مبررات واضحة؟.

وأشار المواطنون الذي كانوا قد ترددوا على المصرف في الفترة السابقة، إلى أن العام الجاري كان يجب أن يشهد إعادة تفعيل السلف والقروض المتنوعة ولا سيما قروض البناء والإسكان والقروض الشخصية إلا أن المصرف ركز على ريادة حصرا الأمر الذي أثار علامات استفهام واسعة.

وطالبوا، الجهات الرقابية والمالية بفتح تحقيق شامل حول طبيعة آلية الصرف اليومية للمليارات ضمن المبادرة، والتأكد من سلامة الإجراءات، ومن عدم وجود أي مخالفات إدارية، أو مالية، مؤكدين أن الشفافية في عمل المؤسسات المصرفية حق للمودعين و للرأي العام العراقي.

وأطلقت الحكومة العراقية مبادرة "ريادة" في مطلع آذار/مارس في العام 2023 لدعم الشباب من خلال تقديم قروض و مشاريع صغيرة تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.

وبدأت الفعاليات التدريبية للمبادرة في يوليو/ تموز 2023، فيما أُطلقت الدفعة الأولى من القروض في مارس/ آذار 2024، مسجلة مشاركة واسعة من الشباب العراقي.

وبلغ عدد المسجلين على المبادرة حتى آب/أغسطس الماضي قرابة 500 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، وشارك أكثر من 90 ألفاً منهم في التدريب خلال 18 شهراً، فيما أكمل التدريب 48 ألف شخص، وتم تسليم 12 ألف قرض فعلياً، بمعدل إطلاق نحو مليار دينار أسبوعياً، ما أسفر عن خلق نحو 22 ألف فرصة عمل في مختلف نشاطات القطاعات التنموية الخاصة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء.