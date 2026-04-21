تساؤلات برلمانية إلى هيئة الإعلام بشأن منع الظهور و"ازدواجية المعايير"

وجّه النائب عن حركة "حقوق" سعود الساعدي، يوم الثلاثاء، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات بشأن معايير المنع من الظهور الإعلامي ومحاسبة القنوات المخالفة.

وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، طالب الساعدي ببيان الأساس القانوني لفرض عقوبة المنع من الظهور الإعلامي، والمعايير التي يتم اعتمادها بهذا الشأن.

كما تضمّن السؤال النيابي استفساراً عن السند القانوني لفرض المنع من الظهور على التغريدات والمنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الساعدي، في الوثيقة، إلى ما وصفه بوجود ازدواجية في فرض عقوبة المنع من الظهور الإعلامي على بعض المحللين والشخصيات الإعلامية والسياسية دون غيرهم.

وتساءل أيضاً عن أسباب ومبررات اتخاذ الإجراءات القانونية والإعلامية بحق بعض القنوات والمؤسسات الإعلامية، من دون غيرها رغم ارتكابها مخالفات قانونية وإعلامية، معتبراً ذلك مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون.