تساقط أجزاء من جسر يربط كركوك بنينوى وتوضيح من مديرية الطرق

شفق نيوز/ افاد شهود عيان في كركوك، يوم الاربعاء، بتساقط أجزاء من جسر "الشميط" الرئيسي والذي يربط محافظة كركوك بنينوى.

وقال احد اهالي منطقة الشميط ويدعى علي الحمداني لوكالة شفق نيوز، إن "أجزاء من جسر الشميط الواقع على طريق كركوك نينوى (75 كم جنوب غربي كركوك)، سقطت رغم أن الجسر تم اعماره قبل نحو سنتين".

وأضاف، "لكن فساد المقاولين وعدم العمل بمهنية وامانة يساهم في تساقط أجزاء من الجسر"، بحسب قوله.

وأكد أن "اهالي المنطقة كانوا قد ناشدوا ادارة محافظة كركوك لغرض التدخل في معالجة الجسر من خلال كونه أحد الجسور المهمة والرابطة بين كركوك ونينوى".

وفي السياق أكد مدير طرق وجسور كركوك المهندس قاسم حمزة البياتي لوكالة شفق نيوز، أن "الدائرة شكلت لجنة فنية لمعاينة الجسر وإيجاد حلول سريعة له"، مستدركا القول "لكن الحل الأفضل للجسر الحديدي هو تنفيذ مشروع جسر كونكريتي بجانب الجسر الحديدي عندها سوف يتم اهمال الجسر الحديدي ويتحول المسار الى الجسر الكونكريتي الذي نعمل على إدخاله في الخطة الخاصة بالمشاريع في الفترة المقبلة".

وأكد أن "دائرة طرق وجسور كركوك سوف تعالج سريعا ما وقع من أضرار في الجسر وتأمين سلامة سالكي الطريق".