تزويد رطبة الأنبار بإمدادات طبية "كبيرة" بعد انتشار "إنفلونزا جديدة"

شفق نيوز- الأنبار

أكد عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، يوم السبت، تزويد مستشفى قضاء الرطبة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بعد انتشار نوع جديد من الإنفلونزا تسبب ضيقاً حاداً بمنطقة الصدر من الجسم ومضاعفات صحية قوية بين الأهالي.

وقال الكبيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأهالي في الرطبة ناشدونا بشأن تزايد الإصابات بإنفلونزا حادة وانتشارها في القضاء، خصوصاً في ظل ضعف إمكانيات المستشفى ودائرة صحة الأنبار".

وأضاف: "توجهتُ شخصياً إلى الرطبة، وتم تجهيز المستشفى بكميات كافية ولمدة تتجاوز شهراً من الأدوية والمستلزمات الضرورية، من بينها الحقن، والباراسيتامول، والكانيولات، وأجهزة الإعطاء، وغيرها من المواد الطبية الأساسية".

وأكد الكبيسي أن "الدعم لن يتوقف، وفي حال حدوث أي تأخير أو نفاد في الإمدادات سيتم تجهيز المستشفى مرة ثانية بشكل فوري لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين".

وأشار إلى أن "المجلس يتابع الملف الصحي في القضاء"، داعياً الجهات الصحية العليا إلى "تعزيز جهودها للحد من انتشار هذا النوع من الإنفلونزا".