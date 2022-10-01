تزايد أعداد المتظاهرين وسط بغداد (صور وفيديو)

شفق نيوز/ تزايدت أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، يوم السبت، في الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين التي انطلقت عام 2019.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن جموع المتظاهرين آخذة بالتزايد حيث توافد المئات منهم عصر اليوم، بعد أن كانت أعدادهم محدودة في الساعات الماضية.

وأشار إلى أن القوات الأمنية لجأت لإطلاق القنابل الدخانية إبعاد المتظاهرين عن الحاجز الأمني الأول على جسر الجمهورية الذي يربط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء المحصنة التي تضم السلطات الأربع العليا، الحكومة العراقية، مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس القضاء الأعلى.

بالتزامن مع ذلك، يتظاهر المئات من العراقيين في ساحة النسور بجانب الكرخ من بغداد والتي اختارها متظاهرو "تشرين" الرافضين لمشاركة أنصار التيار في تظاهراتهم.

و انطلقت صباح اليوم السبت، تظاهرات حاشدة وسط العاصمة العراقية بغداد، لإحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات "تشرين" عام 2019.

ورفع المحتجون عدداً من المطالب هي ذاتها التي رُفعت في عام 2019، إلا أنها شهدت هذا العام مشاركة "علنية" لأنصار التيار الصدري، الذين رفعوا شعارات التيار المعروفة وارتدى اغلبهم "الملابس السوداء".

واندلعت التظاهرات العراقية في 1 تشرين الأول 2019، عقب دعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة، قبل أن تنفجر بشكل واسع في بغداد ومدن جنوبية.