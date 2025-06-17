تزايد أعداد الداخلين براً إلى العراق بعد الإغلاق الجوي.. فيديو

شفق نيوز/ كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، يوم الثلاثاء، عن إحصائية لحركة الدخول والخروج عبر منفذ الشلامجة الحدودي، مشيراً إلى أن المنفذ يشهد نشاطاً متزايداً ومنتظماً في حركة المسافرين والتجارة بسبب ظروف الإغلاق الجوي.

وقال الفريجي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الوافدين إلى العراق عبر المنفذ بلغ يوم أمس، 5484 شخصاً، توزعوا بواقع 3562 عراقياً، و1365 إيرانياً، و435 عربياً، و22 أجنبياً".

وأضاف أن "المغادرين عبر المنفذ أمس ايضاً بلغ عددهم 3493 شخصاً، بينهم 794 عراقياً، و2689 إيرانياً، بالإضافة إلى مغادرة اثنين من العرب، و8 من الجنسيات الأجنبية".

وأشار الفريجي إلى أن "حركة التجارة عبر المنفذ تجري بشكل طبيعي، حيث يتراوح عدد الشاحنات التجارية المارة يومياً بين 300 إلى 400 شاحنة".

وأكد أن "المنفذ مستعد بالكامل لاستقبال الحجاج الإيرانيين خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية والأمنية المناسبة لتسهيل انسيابية العبور".

وأضاف، "من خلال اطلاعنا على المنفذ، لاحظنا نشاطاً كبيراً للوافدين بسبب ظروف الحرب الراهنة، سيما من الأجانب والجنسيات العربية"، لافتاً إلى أن "هناك تعاوناً كبيراً من قبل إدارة المنفذ والحكومة المحلية لمساعدة العالقين في إيران وتسهيل عملية دخولهم إلى العراق عبر منفذ الشلامجة".

وأوقفت الحكومة العراقية، منذ 13 من أيار/مايو الجاري، جميع الرحلات الجوية المدنية والعسكرية حتى إشعار آخر، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد وتعرض الأجواء العراقية لمخاطر أمنية محتملة.