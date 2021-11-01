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تزايد حالات التسمم.. حصيلة جديدة لـ"واقعة الفلافل" في ميسان

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-01T18:29:39+0000
تزايد حالات التسمم.. حصيلة جديدة لـ"واقعة الفلافل" في ميسان

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي في ميسان، مساء اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة لحالات التسمم الغذائي في "واقعة الفلافل" التي شهدتها المحافظة أمس الأول السبت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدد حالات التسمم الغذائي في ميسان ارتفع الى ٢٨٦ حالة، جميعها مستقرة طبياً باستثناء ١٢ حالة ما زالت تتلقى العلاج".

بدوره، أوعز قائد شرطة ميسان اللواء حسن السراي، الى كافة الجهات التحقيقية بمتابعة حالات التسمم، وعدم التهاون بملابسات الحادث وعرض التقرير التحقيقي أمام أنظاره بالسرعة الممكنة لاتخاذ ما يلزم بصدده.

واعلنت دائرة صحة ميسان، في وقت سابق اليوم، ارتفاع اعداد حالات التسمم بحادثة مطعم الفلافل بالمحافظة لأكثر من 240 حالة، فيما رجحت وجود "فيروس مائي" وراء الحادثة.

وقال مسؤول اعلام دائرة صحة ميسان محمد الكناني لوكالة شفق نيوز، إن حالات التسمم نتيجة واقعة (الفلافل) ارتفعت الى 242 حالة، موضحاً أن جميعهم يخضعون للرعاية الصحية في هذا الوقت ويتم مراقبة وضعهم على مدار الساعة تحسبا لأي تطور.

كما أفاد مصدر أمني بوفاة شاب بحادثة التسمم بمطعم "الفلافل" في  محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شاباً فارق الحياة، اليوم، نتيجة مضاعفات اصابته بحالة التسمم جراء تناول اكلة الفلافل الشعبية من مطعم في ميسان.

وعلى إثر ذلك، ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الاجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم و6 متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة احدهم".

كما نفت سلسلة مطاعم "العطشان" للأكلات الشعبية العراقية، يوم الاثنين، افتتاح أي فرع لها خارج العاصمة بغداد، متوعدة بمقاضاة صاحب المطعم الذي شهد حالات تسمم جماعي في محافظة ميسان.

وقالت إدارة السلسلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن تحطيم مطعم فلافل العطشان في ميسان نتيجة تسجل اكثر من 125 حالة تسمم و وفاة شاب ليلة امس، ونؤكد أن هذا الفرع غير قانوني والاسم مسروق"، مؤكدة أن هذا المطعم في ميسان "ولا يمت لسلسلة مطاعم فلافل العطشان، وسيتم محاسبته قانونياً".

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