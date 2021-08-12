تزامناً مع "حرب الكهرباء".. عاصفة تطيح بـ7 أبراج لنقل الطاقة في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الخميس، بسقوط سبعة أبراج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب الموصل، جراء عاصفة شديدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الأبراج السبعة سقطت فجر اليوم في منطقة السلامية التابعة لناحية، بسبب العاصفة التي ضربت محافظة نينوى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الكهرباء عن توقف الخط الناقل توليد - سامراء جنوب تكريت نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي بتفجير عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن توقفاً حدث فجر اليوم، على خط توليد سامراء - جنوب تكريت جهد 132ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان من خلال تفجير عبوة ناسفة أدت الى سقوط البرج المرقم (68) وتضرر البرج المرقم (67) وحدوث تقطع في الاسلاك بين منطقتي العباسية ومكيشيفة في محافظة صلاح الدين ، مما ادى الى خروج الخط عن الخدمة.

ولاحقاً أعلنت الوزارة أيضاً في بيان ورد لشفق نيوز، إن "هجمة ارهابية حصلت فجر هذا اليوم عند تمام الساعة الرابعة فجراً تضمنت استهداف البرجين المرقمين (50-51) لخطي (مسيب - شمال كربلاء) و(مسيب - شرق كربلاء) مما ادى الى سقوط البرجين المذكورين وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء، عن تعرض الخط الناقل القيارة - سد الموصل جهد 400 ك.ف لعمل تخريبي من خلال تفجير عبوات ناسفة أدى إلى سقوط ثلاثة أبراج، وذلك بعد يوم من استهداف تسبب بتراجع بساعات تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم محافظة نينوى.