تزامناً مع الامتحانات.. نيران تلتهم إدارة مدرسة في البصرة (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، اليوم السبت، بأن حريقاً اندلع في مدرسة بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وذلك بالتزامن مع امتحانات نصف السنة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إن حريقاً اندلع في مدرسة (الامام الحسين) الواقعة بمنطقة المعقل، شارع التربية.

وأكد المصدر أن الحريق وقع في غرفة الإدارة، بعيدًا عن الدفاتر الامتحانية، مما يساهم في طمأنة الطلاب وأسرهم بعدم تأثر الامتحانات بالحادث.

وأشار المصدر إلى أن الشرطة بدأت التحقيق في الحريق، بحضور ممثلين عن وزارة التربية، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء الحادث.

من جهته، ابلغ مسؤول في تربية البصرة، وكالة شفق نيوز، بأن الأضرار "مادية فقط"، وأكد أن الدائرة أصدرت توجيها بضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة في المدارس.