"تريلة" تنهي حياة طالبة جامعية في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في النجف، يوم الأربعاء، بمصرع طالبة جامعية جراء عملية دهس من قبل عجلة حمل كبيرة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "طالبة في كلية العلوم بجامعة الكوفة، لقيت مصرعها صباح اليوم، جراء تعرضها لعملية دهس من قبل سيارة نوع حمل (تريلة)".

وقبل أيام، علمت وكالة شفق نيوز، بمصرع طالبة جامعية بحادث دهس في ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى، وذلك أثناء توجهها إلى الدوام الرسمي وخلال محاولتها عبور الطريق، كما تعرضت طالبة جامعية لحادث دهس "مريب" داخل أروقة جامعة بغداد من قبل عجلتين، اسفر عن اصابتها بجروح خطيرة.