ترك بجانبه رسالة.. عنصر أمني ينتحر جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بتسجيل حالة انتحار لعنصر امني أقصى جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عنصرا أمنيا في العشرينيات من عمره أقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بقضاء الجبايش أقصى جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "القوة الأمنية عثرت على رسالة بجانب جثة المنتحر ترك فيها سبب انتحاره، حيث تبين أن الديون المتراكمة عليه بسبب الفايز (الربا) وراء هذه حادثة انتحاره".