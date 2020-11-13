تركيا تمنح "فيزا" مباشرة للعراقيين من ذوي ضحايا حادثة الحافلة

شفق نيوز/ أعلنت السفارة التركية في بغداد يوم الجمعة عن منح تأشيرات الدخول لذوي ضحايا حادثة الحافلة التي انقلبت في مدينة "أروفه" التركية.

وقال السفير التركي في العراق فاتح يلدز في بيان اليوم، "أتقدم بالتعازي الى عوائل العراقيين الذين توفوا في الحادث المروري الذي وقع قبل يومين في تركيا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

واشار الى انه "بإمكان العراقيين الذين يستوجب سفرهم لزيارة اقاربهم المتضررين من الحادث، مراجعة سفارتنا مباشرة للحصول على الفيزا بشكل اسرع".

وقالت وسائل اعلام تركية يوم الاربعاء إن: 32 مسافرا عراقيا اصيبوا بجروح في الحافلة التي انقلبت نتيجة فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة.