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تركيا تفتتح مقبرة الضباط العثمانيين في كركوك

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-23T19:18:06+0000
تركيا تفتتح مقبرة الضباط العثمانيين في كركوك

شفق نيوز/ افتتح السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي، الخميس، مقبرة تضم رفات ضحايا عثمانيين في مدينة كركوك، بعد انتهاء أعمال ترميمها من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وقال غوناي إن قيام "تيكا" بترميم مقبرة "الضباط العثمانيين" الواقعة داخل قلعة كركوك، "عمل يبعث على الفخر".

وأفاد أن تركيا تنفذ أعمال كهذه بدون مقابل، مضيفًا بالقول: "نحن مستعدون لتقديم جميع أنواع الدعم لكل العراق وكركوك من أجل إحياء تراثنا الثقافي والحفاظ عليه".

وفي يونيو/حزيران الماضي، باشرت وكالة "تيكا" بترميم مقبرة "الضباط العثمانيين" ومقام النبي دانيال الكائنين في قلعة كركوك التاريخية.

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