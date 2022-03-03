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تركيا تعلن استعدادها لتقاسم الضرر المائي مع العراق وفق مبدأ "الصداقة"

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-03T21:02:58+0000
تركيا تعلن استعدادها لتقاسم الضرر المائي مع العراق وفق مبدأ "الصداقة"

شفق نيوز/ أعلنت تركيا، يوم الخميس، استعدادها لتقاسم الضرر مع العراق، لتجاوز أزمة شح المياه وقلة الاطلاقات المائية، وفق "مبدأ الصداقة".

جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية، أجراها المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي، وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، مع المبعوث الخاص لرئيس الوزراء التركي فيصل أوروغلو، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وناقش الجانبان بحسب البيان، التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية والإطلاقات المائية بين البلدين تحت مبدأ تقاسم الضرر بين الدول المشتركة في مياه نهري دجلة والفرات لتجاوز أزمة شح المياه وقلة الاطلاقات المائية من دول المنبع من مبدأ الصداقة وحسن الجوار التي تربط البلدين الجارين.

ومن جانبه، أكد المبعوث التركي، استعداد تركيا لتقاسم الضرر مع العراق في الظروف كافة، وفقاً للبيان العراقي.

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة العراقية بغداد، بعد غد السبت، المؤتمر الثاني للمياه بحضور دولي وإقليمي، تحت شعار (المياه والتغيرات المناخية)، برعاية الكاظمي، وإشراف الحمداني.

وتقوم رؤية المؤتمر، على تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية على المدى البعيد، وتحقيق التنسيق والتعاون المشترك مع الدول المتشاطئة من مبدأ تقاسم الضرر.

ويهدف المؤتمر، إلى مناقشة التغيرات المناخية وأثرها في الموارد المائية، وكذلك تعزيز الاستجابة العالمية لتهديد تغيير المناخ والاحتباس الحراري، بغية وضع العالم على مسار تنمية أكثر أمانا وازدهارا، وجعله منصة دولة جديدة لتبادل الخبرات والمعرفة والتغلب على تحديات شحة المياه، بسبب التغييرات المناخية.

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