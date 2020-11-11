تركيا تعبر عن طموحها بإعمار الموصل من خلال زرع 250 ألف شجرة

شفق نيوز/ أكد القنصل التركي في العراق محمد كوجوك صقالي، طموح أنقرة في المساهمة باعمار مدينة الموصل، فيما كشف محافظ نينوى عن زراعة آلاف الأشجارة أهديت من تركيا.

وقال صقالي في مؤتمر حضرته وكالة شفق نيوز؛ أن انقرة تطمح ان يكون هنالك تعاون مشترك مع الحكومة العراقية، معربا عن استعداد تركيا "لإعمار المطار والمستشفيات والجسور ايضا وكل مايخص الاعمار".

واعتبر القنصل التركي مدينة الموصل جسر التواصل بين العراق وتركيا بالاضافة الى طريق الخط السككي، مشيرا إلى البدء بزراعة الأشجار في هذه المدينة.

من جهته؛ قال محافظ نينوى نجم الجبوري؛ إن "عدد الأشجار التي تبرعت بها تركيا هو عدد جيد حيث بلغ 250 ألف شجرة وستعمل المحافظة على وتوزيعها وزراعتها في عموم نينوى".

واشار الجبوري إلى أن هذه الاشجار تساهم كثيرا في تغيير جمالية المدينة وتحسين الطقس فيها، لافتا إلى أن عدد هذه الأشجار ليس بالقليل وستوفر للسكان المحليين مساحات خضراء واسعة.