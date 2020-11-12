تركيا.. تسليم طفل ايزيدي لذويه بعد سبعة اعوام من خطفه من داعش

شفق نيوز/ اعلن السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي، يوم الخميس، عن تسليم طفل ايزيدي الى اقربائه بعد خطفه وقتل أبويه من قبل تنظيم داعش قبل سبع سنوات.

وجاء في بيان للسفارة العراقية في تركيا انه جرى في مبنى السفارة هذا الصباح تسليم الطفل الايزيدي برزان ابراهيم خلف عمو الحمد الى عمه عمر خلف عمو الحمد من قبل سيدة عراقية اطلقت على نفسها اسم "أمل" التي كانت تحتضن الطفل وترعاه منذ سبعة أعوام بعد أن قتل عناصر داعش اباه وسبوا أمه وشردوا اخوته، مبينا ان "أمل" فضلت عدم ذكر اسمها تواضعا وانسانية واحتضنته منذ كان عمره سنة واحدة إلى اليوم.

واضاف البيان انه اشترك في عملية البحث والتعرف على ذوي الفقيد منذ أكثر من عام عدة أطراف الى جانب السفارة منهم النائب صائب خدر الذي أكد صلة القربى مع عمه وكان ينوي الحضور بنفسه ايضا.

واوضح ان السفارة أصدرت المستمسكات المطلوبة والتنسيق مع الجانب التركي ونظمت اليوم تسليم إبراهيم الى ذويه، مبينا ان وزيرة الهجرة كانت حاضرة مع الوفد المرافق في السفارة ايضا.

واشار البيان الى ان السفير العراقي في انقرة حسن الجنابي قال ان جراح الأيزيديين هي جراحنا جميعا، مبينا ان المساعدة في معالجة آثار الجرائم الداعشية يسهم بتوحيد المجتمع والوطن.

وتقدم الجنابي بالشكر للسلطات التركية المعنية التي ساعدت في إنجاز هذا العمل الإنساني.