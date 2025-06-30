تركيا تسلم العراق 6 ألواح طينية أثرية.. صور

شفق نيوز - أنقرة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، عن تسلم سفارتها لدى أنقرة ستة ألواح طينية أثرية تعودُ إلى حضارة وادي الرافدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "ذلك جاء خلال مراسمٍ رسميّة أُقيمت في متحف الجُمْهُوريَّة بالعاصمة التركية أنقرة، بحضور سفير العراق ماجد اللجماوي، ووكيل وزير الثقافة والسياحة التركيّ، جوكهان يازجي، إلى جانب عددٍ من المسؤولين والدبلوماسيّين من كلا البلدين".

وأوضح السفير العراقي، أنَّ "هذه الألواح تُمثّلُ جزءًا أصيلًا من الإرث الحضاريِّ العريق لبلاد الرافدين، وتُعدُّ شاهدًا على الدور الرياديِّ للعراق في مسيرة البشريّة، لا سيّما في ابتكار الكتابة وتأسيس أنظمة الحكم والتنظيم الإداري منذ فجر الحضارات".

من جانبه، أكّد يازجي، أنَّ "تسليم هذه القطع الأثريّة يأتي ثمرةً لتعاونٍ وثيقٍ بين البلدين، ويُجسِّدُ التزام الجُمْهُوريَّة التركيَّة بالقوانين والاتفاقيّات الدوليّة ذات الصلة بحماية الممتلكات الثقافيَّة، ودعمها المستمرَّ لجهود العراق في استعادة تراثه المنهوب".

واوضح البيان، ان "هذه الخطوةُ تأتي في إطار المساعي الدبلوماسيّة والثقافيّة المتواصلة التي تبذلُها الحكومةُ العراقيّة، بالتنسيق مع الدول الصديقة والمؤسّسات المعنيّة، من أجل استعادة آثارها وممتلكاتها الثقافيّة التي فُقدت أو هُرِّبت خلال العقود الماضية".