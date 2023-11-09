تركيا ترغب بافتتاح فرع دولي لإحدى جامعاتها في العراق

شفق نيوز/ أعرب سفير الجمهورية التركية في بغداد علي رضا كوناي، يوم الخميس، عن رغبة بلاده بافتتاح فرع دولي لإحدى الجامعات التركية في العراق، مشيرا في الوقت نفسه إلى اهتمام الجانب التركي بتعضيد الاشتغال العلمي المشترك وبرامج التوأمة العلمية وتبادل الطلبة والخبرات الأكاديمية.

هذا ولم يسمِ كوناي اسم الجامعة التي ترغب تركيا بافتتاح فرع لها في العراق.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، ان وزيرها نعيم العبودي استقبل كوناي والوفد المرافق له، وبحثا التعاون الأكاديمي المشترك بين جامعات البلدين.

وأضاف البيان أن وزير التعليم العمل أكد على وفق سياسة استراتيجية لإرساء برامج التعاون والتنسيق مع دول المنطقة والعالم بما يخدم بيئة التعليم الجامعي في العراق ولاسيما بعد التوجه الواضح للمؤسسة الأكاديمية العراقية لتحسين مسارات الجودة وتمكين الجامعات من تحقيق أهدافها ورسالتها ورؤيتها في التنافس وحصد المؤشرات المسؤولة عن السمعة الأكاديمية الرصينة.

وأضاف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتطلع الى خطوات فاعلة في مجال الشراكات العلمية والاتفاق على تبادل الخبرات وتطوير مسارات البحث العلمي واستقبال المزيد من الطلبة الدوليين ضمن مبادرة ادرس في العراق.