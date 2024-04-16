تركمان صلاح الدين: سيكون لنا تمثيل "حقيقي" في إدارة المحافظة ولجان مجلسها

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن المكون التركماني عاطف النجار، يوم الثلاثاء، بأن التركمان سيكون لهم تمثيل حقيقي يوازي ثقلهم في المحافظة، وكذلك لجان مجلس المحافظة.

وقال النجار، لوكالة شفق نيوز، إن "تركمان صلاح الدين سيكون لهم تمثيل حقيقي يوازي ثقلهم السكاني في المحافظة، ونحن نعمل على نيل حقوق التركمان في المناصب الحكومية في ادارة المحافظة حيث نعمل على تسمية مرشح لنا لمنصب نائب محافظ صلاح الدين".

ولفت إلى أن "وجود التمثيل التركماني في رئاسة اللجان في مجلس المحافظة سيكون مهماً لمتابعة الأعمال التي سوف تساعد على متابعة المشاريع في عموم المحافظة ونعمل على متابعة تنفيذ المشاريع في عموم المحافظة ومنها المناطق التركمانية".