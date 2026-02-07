تركزت في السليمانية.. 52 هزة أرضية في العراق خلال شهر

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم السبت، عن تسجيل 52 هزة أرضية خلال الشهر الماضي، داخل العراق وقرب حدوده.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تسجيل 52 هزة أرضية خلال كانون الثاني 2026، منها 34 داخل العراق و18 قرب حدوده، بقوة تراوحت بين 1.1–5 درجات وبأعماق 7–36 كم".

وأضافت "تركز النشاط في السليمانية، تلتها واسط (4)، أربيل (3)، كركوك (3)، ونينوى وصلاح الدين ودهوك وديالى (2 لكل منها)، وحلبجة (1)".

وبينت "خلوّ المناطق الغربية والجنوبية الغربية من أي نشاط زلزالي، مع عدم تسجيل خسائر بشرية خلال الشهر".