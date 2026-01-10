"ترقية كانون" لضباط الداخلية العراقية تبدأ من رتبة لواء

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر امني، يوم السبت، بصدور جدول ترقية ضباط وزارة الداخلية من رتبة لواء فما أعلى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجدول، الخاص بكانون الثاني، صدر بشكل خاص، وتضمن ترقية الضباط من رتبة لواء فما أعلى بوزارة الداخلية".

وجداول ترقية الضباط، هي جداول دورية تصدر بعد إكمال الضباط الفترات المحددة لهم للترفيع من رتبة لأخرى، حيث تترتب عليها ميزات عدة من رواتب ومخصصات وغيرها.

وغالبا ما تصدر الترقيات في كانون الثاني/ يناير، الذي يضم مناسبات تأسيس الجيش والشرطة، فضلا عن جداول ترقية في شهر تموز/ يوليو.