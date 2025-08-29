ترشيح قرية جنوبي العراق ضمن قائمة أفضل 1000 قرية سياحية بالعالم

شفق نيوز - ذي قار

أعلنت وزارة الثقافة العراقية، يوم الجمعة، أن الحكومة المحلية في محافظة ذي قار جنوبي البلاد باشرت إجراءاتها الرسمية لترشيح قرية "أبو سوباط" الواقعة في قلب أهوار الجبايش للمنافسة ضمن مبادرة أفضل 1000 قرية سياحية في العالم.

و المبادرة أطلقتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة منذ العام 2021 بهدف تحويل السياحة إلى محرك للتنمية الريفية وتعزيز رفاه السكان المحليين.

وبهذا الصدد قال مدير قسم السياحة في ذي قار أسعد حسين القره غولي، إن لجنة محلية قد شُكلت لهذا الغرض بالتنسيق مع لجنة مركزية في بغداد لاستكمال البيانات وتوفير متطلبات الترشيح بما يشمل الجوانب البيئية والخدمية والأمنية اللازمة لتحويل القرية إلى وجهة مؤهلة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم.

وأضاف أن "أبو سوباط" تمثل القرية الوحيدة المرشحة عن الجنوب العراقي في هذه الدورة إلى جانب قرى أخرى في وسط وشمالي البلاد مثل هور "الدلمج" وكربلاء وبعض مناطق إقليم كوردستان.

واعتمدت مبادرة الأمم المتحدة أكثر من 70 قرية سياحية من نحو 40 دولة حصلت على علامة افضل القرى السياحية، إلى جانب اختيار 40 قرية أخرى ضمن برنامج الترفيع الذي يوفر الإرشاد والدعم الفني وفرص التواصل الدولي من أجل تطوير المقومات السياحية لديها.

يُذكر أن قرية "أبو سوباط" تقع على مسافة 90 كيلومترًا شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وتمثل نموذجًا متكاملًا يعكس بيئة الأهوار العراقية الغنية وتنوعها الحيوي والثقافي.